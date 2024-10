Publicado resultado das provas objetivas do concurso do TCE/AC

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou nesta terça-feira, 01, o resultado final das provas objetivas e a convocação para as provas discursivas para os cargos de auditor externo do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE/AC).

O edital, assinado pelo presidente da Corte de Contas, José Ribamar, estabelece que a prova discursiva será aplicada no dia 13 de outubro de 2024, em dois períodos: o primeiro começará às 8h30, com duração de quatro horas, e o segundo, às 15h30, também com quatro horas de duração, ambos seguindo o horário oficial de Brasília. Os candidatos devem consultar o local e o horário de suas provas a partir de 7 de outubro, por meio do site do Cebraspe, responsável pela organização do concurso.

Os candidatos convocados devem comparecer ao local designado munidos de caneta esferográfica preta em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original. O não comparecimento à prova discursiva resultará na eliminação do concurso.

ED_9_TCE_AC_RES_FINAL_OBJ_E_CONV_DISC_AUDITOR