PF deflagra operação para combater desvio de recursos públicos no Acre

O governo do Estado do Acre tomou conhecimento da Operação Ghost Mask, da Polícia Federal, e, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), coloca-se à disposição para colaborar com as investigações.

Informa que recebeu solicitação da Polícia Federal em setembro de 2023 e, posteriormente, em 30 de agosto de 2024, acerca de documentos como ordem de entrega, notas de empenho, notas fiscais, recibo de entrega do objeto de dispensa, sendo esses devidamente entregues às autoridades investigativas.

Consciente da lisura e da responsabilidade com os recursos públicos e da necessidade urgente de salvar vidas durante a pandemia da covid-19, o governo do Estado reafirma seu compromisso com a sociedade acreana, bem como com a justiça, estando à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Pedro Pascoal

Secretário de Estado de Saúde