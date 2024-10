Pesquisa: 37% dos acreanos acham que a vida piorou nos últimos seis meses

Um levantamento do DataSenado mostra que 29% dos brasileiros apontam a saúde como sua principal preocupação hoje, seguida pelo custo de vida e pela corrupção. Quase dois terços (63%) dos cidadãos brasileiros acreditam que sua condição econômica permaneceu igual ou melhorou nos últimos seis (6) meses, enquanto o terço restante (36%) afirma ter piorado.

No Acre, o percentual dos que consideram que a vida piorou nos últimos seis é de 37%, colocando o Acre entre os nove Estados mais pessimistas. Apenas 19% acham que melhorou.

Quando os brasileiros foram perguntados se a condição econômica deles iria “Melhorar”, “Permanecer igual” ou “Piorar” nos próximos seis (6) meses, 40% acreditam que irá melhorar, 32% que irá permanecer igual e 21% que irá piorar. No Acre, 37% dizem que a situação vai melhorar.

A percepção de piora, por sua vez, é maior no estado do Rio Grande do Sul (43%) e menor nos estados de Pernambuco (29%), Amapá (27%), Maranhão (27%) e Piauí (24%). Apesar de o estado do Rio de Janeiro ter a mesma estimativa de 43% que o Rio Grande do Sul, quando considerada a sua respectiva margem de erro (6,3% para cima ou para baixo), não há diferença entre a percepção fluminense em relação ao país como um todo.

