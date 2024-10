Ouça ligação para polícia que salvou mulher de cárcere privado: “Pedi uma pizza e não tá vindo”

A vítima foi mantida em cárcere privado por três dias e conseguiu se salvar com um falso pedido. | Bnews - Divulgação Divulgação

A vítima foi mantida em cárcere privado por três dias e conseguiu se salvar com um falso pedido. | Bnews - Divulgação Divulgação

Após repercussão do caso da mulher que se livrou de um cárcere privado ao ligar para o 190 e pedir uma pizza, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou o áudio da ligação. Na chamada, ela finge que havia pedido o alimento, mas ainda não tinha recebido.

O caso aconteceu em Samambaia, no Distrito Federal, no último domingo (29). O agente que recebeu a ligação entendeu que se tratava de um pedido de socorro e enviou uma equipe até a residência onde a vítima estava.

Confira o diálogo:

PMDF: Polícia militar

Mulher: Boa noite, amigo. Eu fiz um pedido, pelo amor de Deus

PMDF: Pedido de que?

Mulher: Pedi uma pizza e não tá vindo

PMDF: Qual o nome da senhora? Eu entendi o que a senhora tá falando. Vou mandar até um refrigerante geladinho. Qual o endereço completo aí, senhora?

Mulher: Você pode vir logo? Eu tô com fome

PMDF: Tá bom. Vai rapidinho tá? É só aguardar

Mulher: Obrigada, eu agradeço. Gratidão (diz chorando)

A moça estava sendo mantida em cárcere e sendo violentada. Ao chegar no local, a PM identificou que a vítima estava com cortes de faca pelo corpo, de acordo com informações divulgadas pelo G1.

Confira o áudio:





Fonte: BNEWS