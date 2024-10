Muitos questionam por que a ex-prefeita Socorro Neri, que era do PSB na época e é atualmente deputada federal pelo PROGRESSISTA, não conseguiu vencer a eleição contra o prefeito Tião Bocalom em 2020, mesmo tendo o apoio explícito do governador Gladson Cameli.

Na ocasião, ela tinha o apoio de duas grandes esferas de poder: a Prefeitura e o governo, como é o caso hoje do prefeito Tião Bocalom (PL). Neri poderia até ter falhado em transmitir suas propostas de forma efetiva. Porém, o apoio do governador se resumiu à pessoa dele e de alguns mais fiéis seguidores. O status do governo foi para Bocalom e não para ela.

Desta vez o fator Gladson está sendo decisivo no processo de somar votos para o prefeito Bocalom. Todo o governo está unido em torno dele, menos Socorro Neri que entendeu não lhe caber no espaço. Se Bocalom vencer a eleição, Gladson Cameli terá parcela significativa na vitória.

“As pessoas falam muito, falam muito, mas não dizem nada”. (Cristiano Ronaldo)

. Pesquisa eleitoral é a indagação feita ao eleitor, em um determinado momento, sobre a sua opção a respeito dos candidatos que concorrem em uma eleição.

. É o que diz o Glossário Eleitoral Brasileiro esclarecendo ao cidadão esse importante conceito, que sinaliza a preferência da opinião pública nos meses que antecedem uma eleição.

. Contudo, a manipulação de pesquisas com a intenção de persuadir os eleitores a acreditar que um candidato específico está liderando a eleição deveria ser considerada um crime eleitoral.

. Embora seja em teoria, na prática não é.

. Caso contrário, não observariamos tamanha discrepância nos números apresentados em um universo de eleitores tão reduzido como nos municípios acreanos que, juntos, equivalem a um bairro de São Paulo ou do Rio de Janeiro.

. Isso revela uma preocupante brecha na legislação eleitoral, permitindo a manipulação dos dados de pesquisas, que podem influenciar indevidamente o eleitorado, comprometendo a legitimidade do processo democrático.

. O antigo Ibope fez tanta patifaria que teve que mudar de nome em função do desgaste.

. Portanto, acredite em Deus, não em pesquisas.

. Leitor lembrando que o senador Márcio Bittar se elegeu três vezes pelo MDB do Flaviano Melo!

. “Que show da Xuxa é esse”?

. Macunaíma, e o Vale do Acre?

. Em Epitaciolândia, o Everton Soares cresceu bastante; se vai vencer é com o eleitor.

. Em Brasiléia, prefiro esperar as apurações das urnas; lembrando que em janeiro a vida se renova.

. Xapuri, ao que parece, o deputado Manoel Moraes ligou todas as turbinas nesse reta final de campanha.

. O besteirol produzido pelo marketing eleitoral dos candidatos só diverte o povo, não gera votos.

. Pai Julho (é Julho mesmo) informando que a eleição na capital está empatada na casa dos 40, com leve vantagem para o prefeito Tião Bocalom.

. O pai Julho é mais confiável do que a Data…

. Aliás, essa semana o eleitor vai ser entupido de pesquisas diatópicas.

. Jéssica Sales e Leila Galvão devem começar a semana com oração, jejum, aplicando o Salmo 91 e muita “pedilança” de votos porque o jogo é bruto.

. Vencendo, agradeçam a Deus e ao povo!

. Duas mulheres boas de briga na urna, hem”!?

. É voz corrente nos mercados populares que a renovação na Câmara da capital será de mais de 80%.

. Joabe Lira, Elzinha Mendonça, Degmar Kimpara, Felipe Tchê, Gabriela Câmara, Eber Machado, Neném Almeida, Samir Bestene, Zé Lopes, Antônio Morais, coronel Falcão, Aiache, João Paulo… com excelentes volumes de campanha!

. Pelo serviço prestado à sociedade, a pastora Maria Magri (PP) é um excelente nome na disputa também.

. A PM poderá eleger dois ou mais vereadores!

. Anotem! Bom dia!