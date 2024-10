Na semana da eleição, sessão na Aleac é esvaziada; só 5 comparecem

A sessão desta terça-feira, 1, da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi esvaziada motivada pelos cinco dias que antecedem a eleição do próximo domingo, dia 6. Apenas os deputados Pedro Logo (PDT), Emerson Jarude (Novo), Chico Viga (PDT), Adailton (PSB) e Adailton Cruz (PSB) compareceram à sessão de hoje, que teve duração de menos de 20 minutos, terminando apenas no pequeno expediente.

Os demais deputados estão espalhados na capital e no interior do Estado trabalhando em seus redutos eleitorais, visando eleger seus candidatos a prefeito. Há pelo menos duas semanas as sessões da Aleac têm tido quórum mínimo para abrir e fechar as sessões.