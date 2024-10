Mais de 22 milhões de brasileiros apostaram em bets nos últimos 30 dias, revela pesquisa

Uma pesquisa realizada pelo Instituto DataSenado revelou que cerca de 22,13 milhões de brasileiros – 13% da população com 16 anos ou mais – declararam ter feito apostas esportivas. O relatório divulgado nesta terça-feira (1º) pelo Senado Federal apontou ainda que homens com até 39 anos e ensino médio completo são os maiores usuários de aplicativos de bets no país.

De acordo com o estudo “Panorama Político 2024: apostas esportivas, golpes digitais e endividamento”, dentre os 21.808 cidadãos entrevistados, 62% era do sexo masculino, enquanto 38% era do sexo feminino. A maioria tem entre 16 e 39 anos (56%), seguido pelas faixas entre 40 e 49 (17%), 50 e 59 (13%) e 60 anos ou mais (14%).

Questões como escolaridade e renda também foram consideradas na pesquisa. 40% dos apostadores têm o ensino médio completo, 23% têm o ensino fundamental incompleto e 20% têm o ensino superior incompleto ou mais. Já sobre a renda média, a maioria disse receber até dois salários mínimos (52%), seguido por quem ganha entre dois e seis mínimos (35%), e por aqueles que recebem uma remuneração superior (13%).

A pesquisa também apontou que 32% dos brasileiros têm dívidas em atraso há mais de 90 dias, com maior incidência entre pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos.

Fonte: BNEWS