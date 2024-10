Índice de Confiança do Empresário do Comércio Acreano recua no mês de agosto

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulgou recentemente os dados da pesquisa sobre o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec). “O Icec é um indicador mensal antecedente, apurado entre os tomadores de decisão das empresas de varejo para detectar as tendências do setor do ponto de vista do empresário. A amostra é composta por aproximadamente seis mil empresas situadas em todas as capitais do país, e os subíndices apresentam variações de zero a duzentos pontos. O Icec avalia as condições atuais, as expectativas de curto prazo e as intenções de investimento dos negócios do comércio”, explica a CNC.

O Índice de Condições Atuais do Comércio (ICAEC), que compara as condições econômicas do país, do segmento e da própria empresa em relação ao mesmo período do ano anterior, atingiu 67,5 pontos, ainda distante dos 100 pontos que indicam confiança. Apesar disso, o resultado foi melhor do que no período anterior. Essa melhora também foi observada nos segmentos de semiduráveis, duráveis e não duráveis.

No Acre, a Federação do Comércio do Estado (Fecomércio) acompanha os indicadores regionais. Em agosto de 2024, o índice de confiança do empresário acreano recuou para 108,7 pontos, abaixo dos 112,4 pontos registrados em julho. Apesar do recuo, o indicador ainda demonstra uma expectativa positiva para os próximos meses.

Entre os segmentos, os produtos semiduráveis, como roupas e calçados, apresentaram o melhor índice de confiança, com 120,5 pontos. Em seguida, os produtos não duráveis, como alimentos, registraram 110,2 pontos. Os produtos duráveis, como eletrodomésticos e eletrônicos, alcançaram 114,5 pontos, o maior indicador desde abril de 2024.

O gráfico acima ilustra os indicadores de confiança para agosto de 2024. Ele destaca o Índice de Condições Atuais do Comércio (ICAEC) e a confiança empresarial no Acre, assim como os índices por segmento (semiduráveis, não duráveis e duráveis). ​

De acordo com o que explica o assessor institucional da Fecomércio-AC, Egídio Garó, “ao analisarmos os indicadores das condições atuais do empresário do comércio, que levam em consideração as condições econômicas do país, do segmento e da própria empresa, os resultados apontam para uma certa desconfiança quanto aos momentos futuros do negócio, restringindo os investimentos e, notadamente, novas contratações”, finalizou Garó.