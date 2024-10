Aluno de Harvard come 720 ovos em um mês. Saiba efeito no colesterol

O estudante de medicina de Harvard, Nick Norwitz, comeu 720 ovos em um mês para avaliar os efeitos do alimento em suas taxas de colesterol.

Nick, que possui um canal no YouTube, afirmou que seu objetivo era “provocar conversas e reunir as pessoas para falar sobre o metabolismo humano”.

Antes de encarar o desafio, ele elaborou a hipótese de que consumir 60 dúzias de ovos dentro de um mês não aumentaria seu LDL (lipoproteína de baixa densidade), conhecido como colesterol “ruim”.

Ao comer 24 ovos por dia, a ingestão de colesterol do norte-americano quintuplicou em relação a sua dieta padrão.

Colesterol aumentou?

No entanto, de acordo com ele, os níveis de LDL caíram 2% na primeira semana após a nova dieta. Nas duas últimas, a queda chegou a 18%. Ele finalizou o experimento com níveis abaixo dos 90 mg, que são considerados saudáveis.

Além disso, o estudante verificou que seus níveis de colesterol bom (HDL) permaneceram altos, indicando que o corpo foi capaz de lidar com o aumento da ingestão de lipídios.

Os resultados encontrados no experimento coincidem com estudos científicos publicados no banco de dados PubMed, que indicam que o consumo de ovos não aumenta significativamente os níveis de LDL na maioria da população, graças à regulação de lipídios que ocorre no intestino.

No entanto, o aluno de Harvard reforçou em suas redes socais que o experimento não deve ser repetido em casa, e acrescentou que organismos diferentes podem apresentar resultados diversos na metabolização do colesterol.