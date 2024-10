Acre tem 38% de adesão de redes municipais à educação em tempo integral

Dados divulgados nesta segunda-feira, 30, pelo Ministério da Educação (MEC), mostram o progresso dos estados e municípios brasileiros na implementação do Programa Escola em Tempo Integral, lançado em 2023. Desde a criação do programa, a adesão tem aumentado gradativamente em todo o país.

De acordo com as informações mais recentes, dos 4.716 entes que pactuaram matrículas no âmbito dessa política, 3.024 (64,1%) já apresentaram suas políticas locais de educação em tempo integral. O número reflete um crescimento de quase 50% no total de estados e municípios que desenvolveram programas específicos para a promoção desta modalidade de ensino.

No Acre, 38,8% das redes municipais já implementaram políticas locais de educação em tempo integral durante o ciclo de 2023/2024.