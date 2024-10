Acre registrou mais de 2,3 mil tentativas de fraude em um mês, mostra levantamento

Dados do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, mostram que, em maio deste ano, as camadas de proteção aplicadas durante autenticações de segurança evitaram mais de 826 mil tentativas de fraude, sendo que no Estado foram 2.386 ações.

Os dados revelam uma queda de 4,2% em relação ao mesmo período de 2023, mas a frequência mensal indicou que ocorreu uma diligência a cada 3,2 segundos. Do total, 69,4% das ocorrências foram detectadas por meio de inconsistências nos dados cadastrais proporcionados; em 24,4% foram indicados padrões fraudulentos associados à veracidade dos documentos e à validação biométrica dos clientes e em 6,2% foram identificados comportamentos suspeitos nos dispositivos, como por exemplo serem associados à fraude previamente.

Veja o levantamento dos últimos 12 meses no gráfico abaixo:

Para o Diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, as tecnologias de prevenção à fraude são fundamentais para proteger clientes e instituições de golpistas. “Essas soluções permitem que as instituições se adaptem rapidamente às novas ameaças. Com a evolução constante das técnicas de fraude, é crucial que as medidas de segurança sejam dinâmicas e capazes de responder a novos desafios. Do lado do cliente, garantem que suas transações estejam sempre seguras. Isso não só aumenta a confiança dos consumidores, mas também fortalece a relação entre eles e as instituições “, explica.

A exemplo dos outros meses, “Bancos e Cartões” foi o setor em que houve mais registro de fraudes (54,1%) e “Telefonia” o segmento com menor recorrência (1,8%). Em relação às idades, os cidadãos de 36 a 50 anos foram os que tiveram maior incidência das tentativas de fraude em maio (35,5%). Confira o detalhamento por setor e faixa etária:

Sul e Sudeste na mira dos fraudadores

Os estados do Sul e Sudeste continuam com a maior concentração de tentativas de fraude. No detalhamento por variação anual, o indicador mostra que houve queda em praticamente todas as Unidades Federativas (UFs), com destaque para Mato Grosso com a maior diminuição (-12,3%). Veja a seguir o gráfico com as quantidades de ocorrências estaduais evitadas e a tabela com a variação anual:

Tentativas a cada milhão de habitantes

O indicador também trouxe a visão de que ocorreram 3.800 tentativas de fraude a cada milhão de habitantes no Brasil. No ranking por UFs, o DF liderou, seguido por MT, SC, SP, PR e MS. Confira a lista completa com os números a seguir:

Evite fraudes: veja dicas dos especialistas da Serasa Experian para se proteger

Consumidores:

Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

Desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com comandos para funcionarem sem que o usuário perceba;

Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;

Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de fraude.

Empresas:

Invista em tecnologias de prevenção à fraude para proteger a integridade e a segurança das operações da sua empresa..

Em um ambiente de negócios cada vez mais digital e interconectado, onde as fraudes evoluem e se ampliam rapidamente a prevenção à fraude em camadas não é apenas uma boa prática, mas uma necessidade estratégica;

Garanta a qualidade e a veracidade dos dados das soluções de prevenção à fraude a partir de soluções que se aprimorem constantemente diante das mudanças e ameaças das fraudes;

Entenda profundamente o perfil do seu usuário e busque constantemente minimizar pontos de fricção em sua jornada digital, garantindo uma experiência fluida e sem comprometer a segurança.

Utilize a prevenção à fraude como uma alavanca para gerar receita, implementando uma orquestração inteligente de soluções que maximize a segurança, reduza perdas e permita uma experiência de compra mais ágil e confiável para o cliente.

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraude – Consumidor é resultado do cruzamento de dois conjuntos de informações das bases de dados da Serasa Experian: 1) total de consultas de CPFs efetuado mensalmente na Serasa Experian; 2) estimativa do risco de fraude, obtida por meio da aplicação dos modelos probabilísticos de detecção de fraudes desenvolvidos pela Serasa Experian, baseados em dados brasileiros e tecnologia Experian global já consolidada em outros países. O Indicador Serasa Experian de Tentativas de Fraudes – Consumidor é constituído pela multiplicação da quantidade de CPFs consultados (item 1) pela probabilidade de fraude (item 2), além da adição do volume de tentativas de fraudes registradas pela companhia referentes a verificação de documentos, biometria facial e verificação cadastral.

Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.

Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É considerada uma Top Company do LinkedIn e uma das melhores empresas para trabalhar, reconhecida pelo GPTW. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.