VÍDEO: Vira-lata caramelo é flagrado em soninho na rede durante “serviço”

Um cachorrinho vira-lata caramelo folgado mostrou que ama uma vida de mordomias ao dormir durante o serviço de guarda.

Na cena cômica compartilhada no Instagram, o cãozinho apareceu tirando um cochilo em uma rede quando foi flagrado pelo seu tutor que repreendeu o jeito relaxado do animal que deveria proteger a casa.

“O cachorro: tô deitado, mas tô trabalhando”, dizia a legenda da publicação que viralizou e atingiu 87 mil curtidas.

Nos comentários, os internautas se divertiram com o jeito folgado do animal. “Home office”, “O cachorro: to tirando minha hora de almoço'”, “Esse cumpre com as obrigações com todo” e “Quando eu tô fazendo meu mínimo, porém esse é o máximo de esforço que vou fazer”, declararam.

Confira:

Fonte: BNEWS