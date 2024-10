VÍDEO: Homem é acusado de provocar briga e xingar Compadre Washington

Um vídeo que começou a circular neste domingo (29) mostra um homem acusado de se envolver em uma confusão com o cantor Compadre Washington, da banda É o Tchan, durante show realizado neste sábado (28), em Salvador. Nas imagens, obtidas pelo BNews, é possível ver o rapaz sendo contido por seguranças e encaminhado para fora da área onde era realizado o show.

Ele teria sido flagrado xingando Compadre após se envolver em uma briga com outras pessoas que viam o show.

Veja:





“Eu sou homem, independente de artista, eu posso sair na mão com qualquer um. Sou nascido e criado no brega irmão. Não vou comer sugesta para ninguém”, disse Compadre no intervalo entre uma música e outra, arracando inclusive muitos gritos da plateia. O momento foi registrado por um dos fãs e enviado à reportagem do BNews.