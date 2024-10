Vídeo: funkeiro é alvejado por ciúmes causado por beijo no rosto

O funkeiro MC Vini VL morreu baleado com dez tiros após uma discussão na madrugada desta segunda-feira (30/9), na Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo. A briga teria começado por conta de um beijo no rosto que gerou ciúmes no atirador.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o atirador anda na rua, aponta a arma para uma testemunha e depois dispara contra o cantor.

Veja:

Segundo entrevista dada pelo delegado responsável pelo caso, Marcelo Prado, do 1° DP de Carapicuíba, à TV Bandeirantes, os conflitos começaram quando Vini, já conhecido na região pelo seu trabalho como cantor de funk, chegou em uma balada da região e uma mulher, que acompanhava o atirador, o beijou no rosto.

Esse beijo teria gerado ciúmes no suspeito que foi brigar com a vítima. Os dois saíram dessa balada e continuaram a discussão em um bar próximo, chamado “Bora Bora”.

Ainda de acordo com o investigador, após os dois entreveiros, o atirador voltou para casa, buscou a arma e retornou ao endereço, onde reencontrou Vini e disparou enquanto a vítima ia embora de costas.

O atirador já foi identificado e permanece procurado. Ele trabalha como motorista e não tinha passagens criminais. A polícia solicitou sua prisão preventiva e espera ser respondida positivamente ainda nesta segunda.

Em pronunciamento em uma rede social, o bar “Bora Bora”, localizado em frente ao ocorrido, afirmou que o incidente não aconteceu dentro do estabelecimento e não está relacionado ao espaço. Além disso, ressaltou o comprometimento com a segurança e bem-estar dos clientes e prestou condolências ao cantor executado.