Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria realiza mais de 330 atendimentos no Alto Acre

Durante o desenvolvimento infantil, é comum ouvir que “cada criança tem seu tempo” quando há atrasos no falar, andar ou até em questões alimentares. No entanto, a conscientização sobre transtornos do neurodesenvolvimento tem transformado essa percepção. Essas alterações, que afetam áreas como linguagem, comunicação, habilidades motoras e emocionais, exigem diagnósticos precoces e tratamentos especializados.

Com o compromisso de oferecer atendimento de qualidade para identificar e intervir precocemente em crianças com esses transtornos, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), promoveu a nona edição do programa Saúde Itinerante Multidisciplinar Especializado em Neuropediatria no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia.

O evento, realizado no último fim de semana, atendeu 87 crianças, totalizando 339 atendimentos, com consultas de primeira vez e de retorno, serviços de enfermagem, regulação de exames, emissão da Carteira Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea) e capacitação.

Entre os casos atendidos, destaca-se o de Taíse da Costa, de 12 anos, residente em Assis Brasil. Sua mãe, Neurides, emocionou-se ao relatar a transformação na vida da filha após o tratamento especializado. “O Saúde Itinerante mudou a vida da Taíse. Antes tinha depressão, chorava muito e tinha dificuldades no aprendizado. Ver minha filha sorrir, falar e se expressar não tem preço. Ela até escreveu uma carta de agradecimento à neuropsicológa, o eu que nunca imaginei, já que ela sempre teve dificuldade para ler e escrever. Foi uma alegria imensa”, contou Neurides.

A iniciativa do Saúde Itinerante Especializado em Neuropediatria visa também reduzir a fila de espera do Sistema de Regulação Estadual. A edição contou com uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais da pediatria, neuropediatria, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e serviço social, garantindo que as crianças recebessem atendimento especializado de qualidade. A ação foi realizada em parceria com as prefeituras de Epitaciolândia, Assis Brasil, Xapuri, Brasileia e a direção do Hospital Regional do Alto Acre.

Edição contou com equipe multidisciplinar para oferecer tratamento especializado de qualidade. Foto: Odair Leal/Sesacre

Sue Anne Gadelha, mãe de Izaac, de 6 anos, outro beneficiado pelo programa, também destacou a importância da ação. “Meu filho foi diagnosticado com autismo de suporte nível 2. Antes do tratamento ele era muito agressivo e inquieto, sempre eu era chamada na escola. Depois do atendimento e do laudo, ficou mais calmo e está se desenvolvendo melhor”, relatou Sue Anne, que reside em Brasileia.

A neuropsicóloga Kellen Bárbara Silva falou da importância do programa. “Pais, responsáveis e educadores que percebem algum comportamento diferente ou dificuldades que trazem prejuízos funcionais à criança devem procurar ajuda especializada, pois a identificação de um possível transtorno de neurodesenvolvimento leva a condutas especializadas que mudam vidas”, ressaltou.

A chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre, Rosemary Ruiz, destacou o impacto da iniciativa para as famílias da região. “Nosso objetivo é garantir que essas crianças tenham acesso a diagnósticos e tratamentos precoces, o que pode transformar suas vidas e as de suas famílias”, afirmou.