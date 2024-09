Menu

Rio Branco – Acre. Domingo, 29 de setembro de 2024.

Resultado da eleição no domingo vai confrontar institutos de pesquisas!

Picture of Astério Moreira

Astério Moreira

Publicado 29/09/2024

Publicado às 7:32 am

A credibilidade de alguns institutos de pesquisa estará em jogo no próximo domingo, quando os acreanos irão às urnas. Esta eleição foi marcada por um grande número de pesquisas, descritas em filmes da Netflix como “distópicas”, para evitar acusações de desonestidade antes que os votos sejam contabilizados.

A confiabilidade desses institutos será testada, à medida que os resultados são comparados com suas previsões. Essas eleições têm o potencial de redefinir a percepção pública sobre a precisão desses estudos.

No Acre, tornou-se aparente que empresas de pesquisa estão trabalhando para os candidatos. Contudo, no domingo, todos descobrirão quem são. É crucial não esquecer isso até a próxima eleição.

Na verdade, a transparência dessas empresas e a integridade do processo eleitoral são vitais. O povo do Acre aguarda ansiosamente o resultado, ciente da importância do voto consciente.

“Errar é humano. Culpar outra pessoa é política”. (Hubert H. Humphrey)

. Para fazer justiça: O prefeito Mazinho Serafim informa aos adversários que prestou contas de cada centavo das emendas recebidas por ele.

. Tá dito e gravado em vídeo.

. Os debates, infelizmente, estão servindo apenas para trocas de acusações; ruim para os candidatos, péssimo para os eleitores.

. As sabatinas e entrevistas, são mais produtivas!

. Porém, já se percebeu que o eixo central, que deveria ser os problemas e soluções para a cidade, se transformou em arenga.

. Não se pode subestimar a candidatura do Felipe Tchê, na chapa do PROGRESSISTA; chega muito bem na reta final da campanha.

. O pai, Luís Tchê, além de ter vários mandatos de deputado estadual, também é secretário de Agricultura do governo.

. Uma das expectativas desta eleição para vereador, é de que alguns candidatos deverão ultrapassar a casa dos cinco mil votos.

. Alguém dá notícia do coronel Mauro Cid?

. Depois que o TCU considerou que não há crime no caso das joias sauditas ofertadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro; o Cid sumiu do radar.

. A propósito, o ministro do STF, Dias Toffoli, anulou todas as condenações do empreiteiro Léo Pinheiro, principal delator de Lula na Lava-Jato.

. O ex-presidente Bolsonaro vai dividir o prêmio com Dias Toffoli por serem os coveiros da Lava Jato.

. Voltando para a aldeia, faltou mobilização para o comício da Michelle; poderia ter sido bem melhor a recepção.

. Jéssica Sales, Chicão e Leila Galvão remam contra a maré, mas podem vencer no domingo.

. No caso da capital, a situação é bem mais complexa.

. A impressão que se tem é de uma empate, não só técnico, mas numérico.

. Na segunda-feira, ninguém mais saberá quem é Frank Lima.

. É sempre assim!

. Ao menos cinco mulheres vão compor a futura legislatura na Câmara Municipal.

. Bem lembrado:

. Tem candidato a vereador que ainda nem se elegeu, mas já fala que vai ser deputado estadual.

. É outra eleição, o buraco é mais embaixo!

. Mesmo assim, é bom alguns deputados colocarem a barba de molho!

. Bom dia!