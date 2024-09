PF deflagra nova operação de combate aos desmatamentos e queimadas ilegais na região Amacro

Na quinta-feira passada, 26/9, a Polícia Federal, com o apoio da Força Nacional de Segurança Pública, deflagrou a Operação Ignis, com o objetivo de identificar e reprimir focos de incêndios e desmatamentos ilegais nos municípios de Boca do Acre e Lábrea, região sul do estado do Amazonas. Tratase da região conhecida como Amacro, reunião dos nomes dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia.

Foram realizadas buscas em uma propriedade situada na Gleba Pública Federal Bom Lugar, nas imediações dos municípios de Boca do Acre/AM e Lábrea/AM. Durante a ação, os policiais identificaram 250 hectares de mata nativa derrubada e queimada, evidenciando o ciclo criminoso que associa o desmatamento ilegal ao uso de fogo para degradação do bioma. O local também abrigava uma série de materiais utilizados no desmatamento, como motosserras, galões de combustível e óleo de motor, além de armas de fogo, o que confirma a estrutura montada para a prática delituosa.

Em decorrência da ação, um indivíduo foi preso em flagrante e, juntamente com os equipamentos apreendidos, foi conduzido à Base Integrada Araçari, situada em Boca do Acre/AM, onde atuam de forma coordenada a Polícia Federal, a Força Nacional e o ICMBio.

A Operação Ignis faz parte do Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Desmatamento e Queimadas, reforçando o compromisso das autoridades em combater os ilícitos praticados na Amazônia. As ações conjuntas realizadas entre a Polícia Federal, Força Nacional e órgãos ambientais são fundamentais para garantir a preservação do bioma e a responsabilização de quem participa de sua devastação.