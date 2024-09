Mulher morre após ser atacada por touro na Espanha; Confira o vídeo

Uma mulher morreu após ser perfurada pelo chifre de um touro na cidade de Enguera, província de Valência, na Espanha. O acidente aconteceu no último domingo (29) durante uma das tradicionais touradas espanholas, marcando a segunda morte no país pelo mesmo motivo em menos de uma semana. Segundo relatos de testemunhas à agência Europa Press, a vítima, que não teve a identidade divulgada, atravessou por engano uma área destinada à corrida dos animais, quando se deparou com um touro, que a atacou. A mulher, que instantaneamente perdeu os sentidos, faleceu antes de chegar ao hospital. Após a fatalidade, o município de Enguera suspendeu as celebrações na cidade. O caso da mulher é o segundo na Espanha durante uma tourada em poucos dias. Em 24 de setembro na cidade de Pantoja, província de Toledo, um touro venceu as barreiras e atirou-se contra o público que assistia ao evento, matando um homem de 74 anos e ferindo três pessoas, dentre elas, uma criança. O animal foi morto a tiros pela polícia. As touradas são uma tradição da cultura espanhola que acontecem de março a outubro, as quais podem envolver a luta entre homens e touros até a morte. No entanto, a cada ano, este tipo de evento tem despertado menor interesse do público, "cada vez mais preocupado com o bem-estar dos animais", afirmou em maio o ministro da Cultura espanhol Ernest Urtasun. Naquele mês, o governo da Espanha havia cancelado o Prêmio Nacional de Touradas. Veja o vídeo: