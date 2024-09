MAPA DA INADIMPLÊNCIA: total de endividados no Acre é maior que a média nacional

A inadimplência segue em queda no Acre mas 45,59% da população continua afundada em dívidas. Essa taxa é maior que a média nacional (44,79%) e ocupa a 13a posição entre os 27 Estados e DF. Os dados são do Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas da Serasa, atualizado até o mês de agosto.

No principal indicador de inadimplência do Brasil volta a registrar queda, reforçando a tendência de baixa do ano. De acordo com o novo levantamento, o mês de agosto registra a terceira menor marca de 2024 em número de endividados, retomando ao patamar de janeiro e fevereiro. Ao todo, são 72,46 milhões de brasileiros em situação de inadimplência.

Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população com nome restrito, com 35,1%. Na sequência estão as faixas etárias de 26 a 40 anos (34,0%), acima de 60 anos (19,0%) e os jovens entre 18 e 25 anos (11,8%).

O valor médio de cada acordo realizado em agosto no Serasa Limpa Nome, plataforma de renegociação de dívidas da Serasa, foi de R$ 773,41. No total, foram somados mais de R$ 8,17 bilhões em descontos concedidos no mês.

Outras 550 milhões de ofertas ainda estão disponíveis para negociação no Serasa Limpa Nome. No total, são mais de R$940 bilhões em ofertas disponíveis.

