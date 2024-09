Em viagem ao Pantanal, Whindersson Nunes registra ataque de onça-pintada a capivara; veja

Whindersson Nunes compartilhou em suas redes sociais um momento incrível da natureza. O youtuber e comediante conseguiu registrar o ataque de uma onça-pintada a uma capivara no Pantanal mato-grossense, em Poconé.

Na imagem, é possível ver o animal, que foi batizado de Patrícia, observando um grupo de capivaras, que estão distraídas. Assim que a onça resolve atacar, os filhotes correm e conseguem se esconder no rio, mas um deles é predado por ela.

Durante seu período no estado, Whindersson visitou a planície mais alagável do mundo acompanhado do Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad). Além dos vídeos, ele também compartilhou alguns registros da viagem e fez um apelo sobre a situação climática.

“Conheci pessoas bacanas, felizes com a realidade que vivem, mas triste com o que vem acontecendo.. Vi cenas naturais lindas e visivelmente não naturais, 99,9% de quem encontrei visitando eram gringos, que vão voltar com suas imagens bonitas, vão vender pra quem tem que vender, mas a população local sofre”, destacou.

O Pantanal vem sofrendo com queimadas, que já superaram o número registrado dentro do mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas no bioma.