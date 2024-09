Acre é o primeiro do Norte a implementar centro de inteligência estratégica para a gestão estadual do SUS

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) inaugurou na manhã desta segunda-feira, 30, uma plataforma virtual que busca facilitar o processamento de dados coletados pelas redes de saúde, como áreas de vigilância, assistência à saúde, logística, gestão de pessoal e recursos orçamentários, de modo a desenvolver a análise de tendências e padrões para promover suporte à tomada de decisões da gestão.

O painel do Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão do SUS (Cieges), desenvolvido pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), possibilita a construção de uma visão integrada que garante um planejamento mais preciso e uma gestão eficiente dos recursos públicos.

“Nós não conseguimos fazer saúde sem tecnologia e sem informação. Então, agradecemos a equipe do Conass, que viabilizou a implementação dessa plataforma pioneira pela Região Norte, ainda mais agora com a implantação do nosso prontuário eletrônico. Nós estaremos acompanhando o que está acontecendo no nosso estado”, destacou o secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal.

Sandro Terabe, assessor técnico do Conass, apresentando gráfico produzido pela plataforma virtual. Foto: Izabelle Farias/Sesacre

O evento de inauguração que ocorreu no Museu dos Povos Acreanos teve a primeira palestra conduzida por Sandro Terabe, assessor técnico do Conass, que evidenciou a necessidade de uma plataforma que auxiliasse na gestão do SUS, ao apontar estatísticas produzidas por uma empresa alemã especializada em coleta e visualização de dados, que apontou que 36% dos dados gerados em todas as áreas são da área da saúde, (por meio de hospitais, clínicas, dispositivos, prontuários eletrônicos, estudos clínicos, entre outros), mas somente 2% desses dados são organizados e utilizados de forma eficaz.

“O Cieges nasceu no período da pandemia, quando nos víamos sem nenhuma informação sobre o que estava acontecendo a respeito daquela doença no nosso país e precisávamos correr atrás das informações. Nessa perspectiva que o Centro de Inteligência foi desenvolvido, para possibilitar que a gente pare de correr atrás e comece a correr à frente, nos antecipando, prevendo o que pode acontecer, trabalhando com as informações reais, precisas e oportunas”, pontuou Rita Cataneli, assessora técnica do Conass, que compôs a mesa de abertura.

O presidente do Conselho Estadual de Saúde do Acre, Oswaldo Leal, e o chefe do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental, Claudio Cavalcante, também compuseram a mesa de abertura.

O Centro de Inteligência reúne informações que possibilitam ao gestor tomar decisões com base na realidade enfrentada no estado, oferecendo informações desde o atendimento de unidades básicas de saúde, unidades especializadas em atenção hospitalar, como também a possibilidade de informações referentes à influência do clima e como essas condições afetam a saúde dos usuários do SUS e dos trabalhadores da saúde.