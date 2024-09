VÍDEO: Réu foge de bicicleta após escapar de escola em julgamento

Durante o julgamento no Tribunal do Júri, um preso escapou da escolta policial e fugiu de bicicleta pelas ruas da cidade de Muriaé, em Minas Gerais. O caso aconteceu nesta quinta-feira (26), de acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Capturado após cair de bicicleta próximo a rodoviária municipal, o indivíduo foi flagrado por carros da polícia, que derrubaram ele no chão. É o que mostra vídeos gravados no local.

Com o fato, ele foi conduzido para atendimento em um hospital e, em seguida, ao Presídio Municipal. Antes do julgamento, o preso, que não teve a identidade revelada, estava no Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, onde retornou e responderá por falta disciplinar.

Assista:





Fonte: BNEWS