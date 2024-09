VÍDEO: Jovem sofre tentativa de assalto enquanto se maquiava no carro

O que era pra ser apenas um vídeo para as redes sociais virou o registro de um momento de pânico para uma jovem, identificada como Giovanna Fornagieri, que sofreu uma tentativa de assalto no Elevado Presidente João Goulart, conhecido como Minhocão, no centro da cidade de São Paulo.

Em um vídeo publicado pela vítima no TikTok, na quinta-feira (26), é possível ver que ela aproveita o farol fechado para passar batom. Logo na sequência, Giovanna é surpreendida por uma pessoa, que quebra uma das janelas do veículo. Rapidamente, a mulher fecha a embalagem do cosmético, pega o aparelho celular, que estava preso em um suporte no automóvel, e a gravação é interrompida.

O registro viralizou na internet e já conta com mais de 6 milhões de visualizações. A mulher contou que estava indo para o trabalho quando a situação aconteceu. Ela também disse que, apesar do susto, não sofreu nenhum ferimento e que nenhum objeto foi levado pelo suspeito.

Veja o vídeo:

