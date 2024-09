A Polícia Federal prendeu, em ação integrada com o GEFRON e COE/CPE do 6º Batalhão da Polícia Militar do estado do Acre, neste domingo (29/9) três pessoas fazendo o transporte de drogas. Na ação, foram apreendidos mais de 100 kg de drogas, entre pasta base de cocaína, skunk e cloridrato de cocaína, em Rodrigues Alves/AC. Os suspeitos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Polícia Federal, em Cruzeiro do Sul/AC, para adoção das medidas cabíveis.

