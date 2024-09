Padre tem crise de riso após tocar versão Calypso de música religiosa durante missa; veja o vídeo

Uma cena inusitada tomou conta da missa realizada no último domingo (22), na Paróquia São João Batista de Uruburetama, no Interior do Ceará. O padre Ránis Dias conduzia a cerimônia quando, de repente, tocou uma versão calypso da música religiosa “Hosana nas Alturas”.

O fato aconteceu durante a celebração da 1ª Eucaristia de crianças, na comunidade Bananal, na zona rural da cidade, e chamou a atenção nas redes sociais. Ao perceber o ocorrido, Ránis Dias não conseguiu segurar a risada.

Questionado pelo site Diário do Nordeste, o padre afirmou que foi um “susto grandioso”. Ele comenta que a mudança no ritmo musical foi uma ideia da comunidade, e que foi “algo bem cultural, sem maldade”.

“Eu fiquei olhando de um lado para o outro e uma criança me viu assustado e começou a rir, e aí eu tentei me segurar, mas a risada extravasou. Mas, claro que não deveria ter acontecido, porque isso é contra a liturgia”, avaliou o padre.

Assista:

Fonte: BNEWS