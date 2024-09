A nova proposta do Acre para ampliar vagas no ensino integral em todo o Estado

Em reunião no Ministério da Educação, na última sexta-feira, 27/9, em Brasília, o presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (Ieptec), Alírio Wanderley Neto, tratou sobre melhorias para esse ensino no estado. Entre elas, a abertura de mais de 2 mil vagas no ensino em tempo integral para alunos que estejam cursando o novo ensino médio.

A reunião foi realizada com o diretor de Articulação e Fortalecimento da Educação Profissional e Tecnológica da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Cláudio Alex Jorge da Rocha, juntamente com outros integrantes daquele ministério, do Ieptc e da Representação do governo do Acre em Brasília (Repac).

A abertura das vagas de ensino em tempo integral está sendo realizada em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do Estado e é tratada dentro da pactuação do novo ensino médio.

“Estamos trabalhando para ampliar o atendimento e oferecer uma educação profissional e tecnológica cada vez melhor para os estudantes do nosso estado e, para isso, precisamos do apoio do Ministério da Educação”, explicou Alírio Neto. O pedido foi reforçado pela diretora de ensino, Mara Lima, que fez um relato do atendimento diferenciado oferecido aos estudantes daquela instituição.

“Nosso objetivo, o objetivo do ministério, é que os recursos se transformem em vagas”, afirmou o diretor do MEC, Cláudio Alex, que garantiu apoio ao Ieptec neste sentido, juntamente com o coordenador-geral de fomento aos sistemas de ensino de educação profissional e tecnológica daquele ministério, Fábio Ibiapina.

Também participaram da reunião, pelo Ieptec, a chefe do Departamento de Planejamento, Aldenice Ferreira, e o chefe do Departamento de Administração e Finanças, Luciano Sassai. Da Representação do governo do Acre em Brasília estavam o assessor Samuel Lisboa e o chefe do Departamento Técnico, Elomar Chaves. Do MEC também participou a assessora de gabinete da Secretaria de Regulação de Educação Superior, Tatiana Leuridan.