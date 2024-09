2% dos empreendedores brasileiros já possuíam conhecimento prévio ao abrir seu negócio

Uma pesquisa inédita realizada pela Serasa Experian, a primeira e a maior Datatech do Brasil, líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude; mostra que a maior parte dos empreendedores (62%) já possuía algum conhecimento sobre seu negócio antes de empreender, seja por meio de um trabalho anterior (42%), hobby (14%) ou herança (6%). Já 38% dos empreendedores “começaram do zero”, sem muito conhecimento sobre o tema da empresa.

Entre os destaques estão as PMEs que atuam no setor do comércio, onde 43% afirmam ter iniciado seus negócios com pouco conhecimento sobre o setor. O tempo de fundação também impacta os números: entre as empresas criadas nos últimos cinco anos, a maioria dos empreendedores já tinham algum conhecimento prévio. Desses, 53% já havia trabalhado com o tema em outras oportunidades e 15% tinham conhecimento como hobby. Empresas com até um ano tem uma dinâmica similar: 41% dos respondentes já haviam trabalhado com algo na mesma natureza e 26% conheciam o tema como hobby.

Além do conhecimento, a preparação é outro ponto importante. A pesquisa mostra que 68% das PMEs se preparam para empreender, sendo que 33% afirmam ter tido muito preparo. Cerca de metade dos empreendedores (49%) realizou cursos e capacitações antes de iniciar o negócio, percentual que sobe para 56% no Nordeste e 66% para empresas de porte individual. Além disso, 41% dos empreendedores afirmam que conversaram com pessoas do ramo antes de empreender.

Entre os dados sobre as atividades realizadas pelos empreendedores antes de iniciar, destacam-se também, em termos regionais, o planejamento financeiro e o plano de negócios para PMEs do Sudeste, com 36% e 34% dos respondentes, respectivamente. Já no Nordeste, 27% dos empreendedores buscaram apoio em instituições voltadas para este público, e no Sul, 23%.

“Empreender é uma jornada árdua que envolve várias etapas e tarefas. Além do serviço-fim que o empreendedor deve dominar, existem outras áreas adjacentes, como a parte administrativa e de recursos humanos, que são fundamentais para o sucesso de um negócio e requerem de atenção e domínio. Entender como esse público se comporta é fundamental para que possamos apoiá-los ainda mais. Sabemos que muitos desses temas são complexos e, por isso, temos a missão de simplificá-los, como fazemos na série Bora Empreender e Econodrops – Setor em Foco, em nosso canal do Youtube da Serasa Experian”, afirma o vice-presidente de PMEs da Serasa Experian, Cleber Genero.

Metodologia e amostra

A pesquisa envolveu uma amostra representativa de 313 PMEs, considerando a classificação estabelecida pelo SEBRAE. A pesquisa buscou abranger diversos setores, incluindo comércio, serviços e indústria, bem como empresas que atuam tanto no mercado B2B quanto no B2C. Foram incluídos cargos de coordenadores, gerentes, diretores, sócios e proprietários, desde que fossem maiores de 18 anos. A coleta foi realizada por meio de painel online e a margem de erro foi de 5,5% com um intervalo de confiança de 95%. Foram excluídas da amostra associações, federações, igrejas e outros órgãos religiosos.

