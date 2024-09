MUDANÇAS CLIMÁTICAS imagens mostram devastação em aldeias indígenas do Acre

Por CPI Acre —

Extremos provocados pelas mudanças climáticas vêm afetando em curtos espaço de tempo e de maneira drástica os povos e terras indígenas no Acre. A seca tem levado à morte de peixes, à perda de roçados e a falta de água para consumo. Pelo menos 30 das 36 terras indígenas do estado vêm enfrentando a seca de rios e igarapés, sendo 17 em condições severas e 14 em extrema, de acordo com dados coletados pela @sepiacre.

Além da fumaça, devido as intensas queimadas, as fortes chuvas dos últimos dias também têm causado problemas nas aldeias. O Agente Agroflorestal Indígena Valmar José Pereira Kaxinawá Siã enviou fotos da destruição na aldeia Nova Esperança, Terra Indígena Seringal Curralinho.

As comunidades indígenas e extrativistas estão vivendo uma crise que afeta a segurança alimentar e modos de vida.

Imagens mostram resultado do temporal que atingiu Terra Indígena Seringal Curralinho, na última quinta-feira, 26, além d morte de peixes na aldeia Recanto Verde, na terra dos Nukini.