TODA vez que surge uma candidatura que navega fora do sistema e que se torna um empecilho ao caciquismo político, o jogo sujo de mentiras é colocado como resposta. E jogo sujo é o que vem sofrendo a candidatura do Delegado Railson Ferreira (REPUBLICANOS), nas redes sociais do município, pelo fato de ser um nome novo para a prefeitura de Feijó, sem compromissos com as velhas práticas da política. O fato do seu nome aparecer como favorito na disputa da prefeitura de Feijó, acirrou ainda mais os que sentem estarem prestes de perder o poder de décadas. Quando o eleitor inclina para uma candidatura, não há quem consiga impedir. Nem as baixarias. Ninguém é dono dos votos.

DEBATE NO JURUÁ

O CLIMA na próxima semana é de expectativa no tradicional debate entre os candidatos a prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP) e Jéssica Sales (MDB). O debate costuma movimentar a cidade. Tive a oportunidade de presenciar um deles.

NÃO ESTAVA NOS PLANOS

O PREFEITO Mazinho nunca esperou que fosse enfrentar uma candidatura adversária tão dura e com chance de vitória, como a do deputado federal Gerlen Diniz (PP). Pode até ganhar a eleição, mas não será uma tarefa fácil, pelos números que as pesquisas mostram a favor do seu oponente.

QUEBRANDO O DISCURSO

EM ASSIS BRASIL é quebrado no meio o discurso idiota de direita contra esquerda: o candidato a prefeito Jerry Correia é do PP; e o seu vice Reginaldo Martins, é do PT. E nem por isso o mundo vai acabar.

NÃO MEXEU EM NADA

O FATO de não apoiar o prefeito Tião Bocalom, não mexeu em nada no relacionamento político entre o governador Gladson e a deputada federal Socorro Neri (PP). Numa aliança política, não é preciso pensar exatamente igual em todas as situações. Ambos estão juntos nos palanques de outros municípios. Ela está certa em não abdicar de decidir e de manter suas decisões.

MANDATO DE COBRANÇAS

A DEPUTADA Michelle Melo (PDT) está ocupando um espaço, que é do seu perfil e lhe projetou: um mandato de cobranças. Conseguiu se recuperar na opinião pública, do desgaste que sofreu quando foi líder do governo Gladson Cameli. Hoje está em alta.

DISCUSSÃO INFANTIL

NÃO tem discussão mais infantil, do que criminalizar a troca de partido. O Bocalom já passou pelo PSDB, PFL, PP, foi secretário do Jorge Viana (PT), e hoje se encontra no PL. O Marcus Alexandre (MDB) já foi prefeito do PT, e hoje está no MDB. O Márcio Bittar já foi do PCB, do PPS, do MDB, e filiou-se ao União Brasil Qual o problema de ambos terem trocado de partido. Partido não é prisão perpétua.

GALO DESAFINADO

ESTÃO ouvindo o galo cantar desafinado. Não foi feito pelos parlamentares que foram à PF, nenhum pedido de paralisação das obras do programa “Asfalta Rio Branco”; mas apenas que as empresas que trabalham no asfaltamento da capital e o secretário da pasta, sofram investigação da PF, sobre os recursos aplicados e a qualidade das obras. Nada mais.

NÃO É REGULADA

ESQUEÇAM querer regular o que este BLOG publica ou deixa de publicar, por ser perda de tempo. Não brigo com a notícia para ser agradável a quem se encontra no poder. O poder passa e o BLOG segue em frente.

BOLA OU BÚLICA

OU os institutos de pesquisas saem por cima acertando o resultado da eleição para a prefeitura da capital, ou vão sair desmoralizados, caso o resultado da eleição para a PMRB seja o não previsto. Estamos pertinho de saber se aconteceu manipulação.

FALANDO PARA COMISSIONADOS

OS cargos comissionados da prefeitura e do governo estão sendo pressionados, para estarem hoje no ato com a presença da extremista de direita e fanática evangélica, Michelle Bolsonaro. É para esse público que ela vai falar e pedir votos para o prefeito Tião Bocalom(PL).

VITÓRIA DO ALAN RICK

O SENADOR Alan Rick (UB) ganhou mais uma do suplente de deputado federal, Fábio Rueda (UB): O Ministro do STF, Nunes Marques, negou ontem pedido de Liminar para a manter a candidatura de Izaute Vaz (UB) a prefeito de Manuel Urbano. O prefeito Toscano Velozo (PP) ficou com o caminho mais aberto para a sua reeleição.

OUTRO CAMINHO

PARA ser candidato ao governo em 2026, o senador Alan Rick tem que procurar outro partido, seu nome será torpedeado dentro do esquema do União Brasil.

CANDIDATURA NO RADAR

A CANDIDATURA do Joabe Lira (UB), portentosa por demais, está no radar dos órgãos de fiscalização. Foi o que ouvi ontem de uma fonte muito confiável e que transita bem neste setor.

NOME DO SOLIDARIEDADE

UM DOS bons nomes na chapa do SOLIDARIEDADE, como candidato a vereador de Rio Branco, é o Ismael Muniz. O partido tem nos seus planos eleger dois vereadores na capital. A chapa é bem linear.

OS SEM VOTOS

OS “históricos do MDB” – como se denominam – têm todo direito de terem saído do partido e apoiar o Bocalom. Só que é um apoio que não rende votos. Ou seja: o MDB não perdeu votos com as saídas do aludido grupo.

GABRIELA CÂMARA

ENTRE as candidatas a uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco, ela é uma das mais fortes dentro da chapa do PP. A campanha da Gabriela Câmara teve o plus de chegar na reta final, mantendo o mesmo pique do início de campanha.

NINGUÉM É IDIOTA

LOGO depois das urnas abrirem vai retornar à Assembléia Legislativa o projeto que aumenta em 50% o valor do IPVA. Ninguém é idiota para acreditar que o governador Gladson Cameli não sabia do envio do projeto para votação.

HORA DO SUFOCO

MUITOS candidatos que jogaram tudo no início de campanha e não pensaram na reta final, podem acabar jogando todo o trabalho fora. É na semana da eleição que os profissionais jogam pesado e vão para a cabeça. E sufocam os amadores.

FRASE MARCANTE

“QUEM nos últimos 20 anos não esteve ligado no Acre ao PT, direta ou indiretamente?”. Do empresário e ex-deputado federal Narciso Mendes.