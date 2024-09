Xapuri é o município com a 3a maior produção nacional de castanha no Brasil em 2023, mostra IBGE

O IBGE publica a pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura – PEVS que fornece informações estatísticas sobre produtos do extrativismo vegetal – produtos obtidos da exploração de recursos florestais nativos – e da silvicultura – produtos provenientes da exploração de maciços florestais plantados. As variáveis investigadas são quantidade e valor da produção.

O valor da Produção da Extração Vegetal no Acre em 2023 foi de R$ 113,8 milhões, recuo de 7,6% frente a 2022, ocasião em que encerramos com valor da produção de R$ 123,1 milhões. O elemento que mais influência este recuo é a redução da extração da madeira em tora manejada.

Os três principais produtos da extração vegetal em 2023, em termos de valor de produção, são: castanha-do Pará (58%), madeira em tora (17%) e látex coagulado (11,5%). Juntos, estes produtos respondem por cerca de 86% do valor de produção.

A publicação apresenta resultados por grupos. Para o Acre, os resultados disponíveis para os grupos de produtos Alimentícios, Borrachas, Fibras, Madeiras e Oleaginosos da Extração Vegetal.

Seguem os resultados principais:

A Castanha encerrou 2023 com produção total de 9.474 toneladas, crescimento 3,6% em relação a 2022, com preço médio R$ 6,96/kg, crescente desde 2020 quando atingiu seu nível mais baixo. Essa expansão faz parte de um período de recuperação do mercado pós-pandemia e início da Guerra. Os 5 municípios com maior produção são Xapuri (2.005), Brasiléia (1.628), Rio Branco (1.600), Sena Madureira (1.580) e Epitaciolândia (1.019). Xapuri é o município com a terceira maior produção nacional de castanha no Brasil em 2023, estando logo atrás de

Oriximiná (PA) e Óbidos (PA).

Em 2023 a produção de açaí 4.031 toneladas, recuo de 9% em relação a 2022, com Valor de Produção de R$ 6,4 milhões, aumento de 2,6% devido a maior patamar de preços. A extração foi menor em 2023 devido ao rearranjo do setor para a exploração da produção. Os 5 municípios com

maior produção são Feijó (1.500ton), Cruzeiro do Sul (308ton), Tarauacá (260ton), Marechal Thaumaturgo (234ton) e Mâncio Lima (212ton).

