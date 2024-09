TRE reforça horário de votação no Acre: das 6h às 15h

Assim como nas eleições de 2022, o horário de votação no Acre, no próximo dia 6 de outubro, será das 6h às 15h. A informação foi confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC).

O horário padrão das eleições no Brasil é das 8h às 17h. Em estados como Mato Grosso, por exemplo, a votação ocorrerá das 7h às 16h. No Acre, será das 6h às 15h. A unificação do horário, que foi adotada na eleição presidencial de 2022, foi mantida para este ano.

A Justiça Eleitoral reforça que os eleitores devem levar um documento oficial com foto para a identificação no momento da votação, como RG, CNH ou Carteira de Trabalho. O Tribunal Regional Eleitoral recomenda ainda que os eleitores levem o título de eleitor, que contém informações sobre a zona e seção eleitoral, embora o documento não seja obrigatório.