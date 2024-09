Polícias de três Estados prendem homem condenado por estupro de vulnerável no Acre

Da PC AM —

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus), em conjunto com as Polícias Civis de Rondônia (PC-RO) e do Acre (PC-AC), e com apoio Polícia Militar do Amazonas (PMAM), cumpriu, na quinta-feira (26/09), mandado de prisão em razão de sentença condenatória de um homem, 42, por estupro de vulnerável. A vítima tinha 11 anos quando o crime foi praticado em 2013, no estado do Acre.

Segundo o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP de Apuí, a equipe de investigação recebeu informações da Polícia Civil de Rondônia (PC-RO), sobre o autor estar escondido no município. De imediato, as diligências iniciaram com o apoio da PMAM.

71ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Apuí. (Foto: Divulgação/PC-AM)

“O crime aconteceu na cidade de Rio Branco, no Acre, e o homem foi condenado ainda na época do crime, mas estava foragido desde então. Em conjunto com a Polícia Militar, conseguimos cumprir a ordem judicial em Apuí, e informamos o êxito à Polícia Civil do Acre. O homem também será investigado por um estupro cometido no estado de Rondônia”, disse o delegado.

O infrator foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável e está à disposição do Poder Judiciário.