Parlamentares recepcionam Michelle Bolsonaro no aeroporto de Rio Branco

O prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL), Tião Bocalom, acompanhado de militantes, do senador Márcio Bittar (UB) e da vice-governadora Mailza Assis (PP), recepcionou a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro na manhã desta quinta-feira (27), no Aeroporto de Rio Branco. Ela veio acompanhada de Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal.

Michelle, que é presidente nacional do Partido Liberal (PL) Mulher, fará um comício em frente ao Palácio Rio Branco, com início às 16h, em apoio a campanha de Bocalom e Alysson Bestene.

Em suas redes sociais, Bocalom expressou entusiasmo em receber Michelle Bolsonaro. “Nossa eterna primeira-dama já chegou em Rio Branco para o nosso grande comício. Seja bem-vinda, nossa eterna primeira-dama”, disse.