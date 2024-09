Gladson assina ordem de serviço para construção do Ciopaer em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli assinou nesta sexta-feira, 27, em Cruzeiro do Sul, a ordem de serviço para a construção do Centro Integrado de Operações Aéreas -CIOPAER, no bairro Aeroporto Velho. O investimento será de R$4,9 milhões e a previsão é que o Centro seja entregue em setembro de 2025.

Depois da obra concluída, um helicóptero e um avião ficarão no local para atender as necessidades da região na área da saúde, segurança, meio ambiente e outras.

A primeira base de aviação do Juruá será erguida ao lado da Cageacre. O local já está cercado e com a placa com indicações do serviço. A assinatura da ordem de serviço ocorreu na sede do 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros, na Avenida 25 de Agosto, que foi reformado e entregue oficialmente pelo governo do Estado.

“Hoje nós estamos aqui expandindo para as regionais do Estado, como aqui no Juruá, a melhoria de todo o sistema, o corpo de segurança, em todas as ações, o corpo de bombeiro, enfim, para que a gente possa dar um atendimento de eficiência para a população, para esses que mais estão em locais de difíceis acessos, tanto na parte de saúde, meio ambiente, fiscalização, em tudo. Isso aqui é a prova do compromisso do Estado com as pessoas. Aqui ficarão aviões e helicópteros para que a gente possa dar um atendimento, por exemplo, não somente no Juruá mas toda essa região daqui atendendo todos os municípios de ação rotativa e aviação de asa fixa, falando tecnicamente”, citou, fazendo um comparativo com relação a frota de aeronaves. “Quando eu assumi o Acre tinha 1 helicóptero quebrado e hoje temos 3. Vamos adquirir outra aeronave para o próximo ano”.

Na reforma da sede do Corpo de Bombeiros o investimento foi de R$ 4 milhões de recursos próprios do Estado. “Hoje entregamos um batalhão renovado com uma estrutura excelente. É aquele compromisso que eu disse lá atrás, reestruturar, melhorar os locais de atendimento, dar uma qualidade para que o profissional possa executar o seu dever. Isso é compromisso, essa é a minha vontade, mas mesmo com todos esses investimentos, mantendo a saúde financeira do estado equilibrada”, concluiu o governador.

Reforma da sede do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, que conta com 72 militares, comemora 34 anos de fundação no Vale do Juruá.

“Este ano realizamos 2.731 atendimento e o governador Gladson Cameli nos dá suporte e oportunidade para cuidar de 153 mil habitantes do Vale do Jurua , sendo o maior batalhão do Acre. Agradecemos pela nova estrutura e as condições para salvar vidas alheias e riquezas”, enfatizou o comandante do Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul, capitão Josadac Ibernom.

O deputado estadual Nicolau Júnior, em nome da Assembléia Legislativa citou o respeito de pelas instituições, que resultaram em reformas e contratações. “ O governador já chamou mais de 5 mil pessoas de concursos, o que fortalece o serviço público como aqui nos bombeiros “, destacou o deputado.

O vice prefeito de Cruzeiro do Sul, Henrique Afonso elogiou o governo de Cameli. “Gestão pública é fazer acontecer com direção e controle e empatia como faz o governador Gladson Cameli. O trabalho dos bombeiros e feito com amor e entrega e eles merecem as melhores condições de trabalho como aqui são dadas“, concluiu.