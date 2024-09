Em parceria com a Anac, SENAI oferta cursos gratuitos na área de gestão

O SENAI/AC, em parceria com a Agência de Negócios do Acre (Anac), está com vagas abertas para cursos gratuitos na área de gestão. Os cursos são “Processos Administrativos de Recursos Humanos e Departamento de Pessoas” e de “Assistente de RH”, com objetivo de qualificar profissionais para atuarem no setor produtivo.

O curso de Assistente de Recursos Humanos tem 60 vagas disponíveis e carga horária de 180h. Já o de Processos Administrativos de RH e DP tem a oferta de 120 vagas e carga horária de 80h. Ambos terão alguns momentos presenciais e o restante das aulas serão on-line mediadas por tecnologia através da plataforma educacional do SENAI.

As inscrições podem ser realizadas no site senaiac.org.br ou presencialmente no Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis Carlos Takashi Sasai, localizado no Distrito Industrial. Os pré-requisitos são ter Ensino Médio completo e idade mínima a partir de 18 anos. Mais informações pelo telefone (68) 99985-3937.