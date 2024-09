Custo de produção da soja é de 42 sacas por hectare no Acre

O Fórum Empresarial do Acre reuniu, nesta quinta-feira, 26, representantes da Ufac, IBGE, Seagro, do Mapa, da Embrapa, da Cageacre, da Caixa Econômica, da Seagri, Suframa, Imac e Banco do Brasil para apresentação da planilha de custo de soja e milho e dos resultados da Produção Agrícola Municipal (PAM 2023).

O debate foi promovido durante a 4ª reunião do Grupo de Trabalho de Grãos. Para apresentar a planilha custos de soja e milho, a reunião contou com a presença on-line do pesquisador da Embrapa Cerrados Júlio Cesar dos Reis e do gerente técnico da Associação Rede ILPF, Miquéias Michetti.

“A soja hoje tem um custo operacional em torno de 42 sacas e o milho, aproximadamente, 75 sacas por hectare. Esse é o custo operacional efetivo para a produção”, disse o coordenador do grupo de trabalho e vice-reitor da Ufac, Josimar Batista.