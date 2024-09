Bairros da Lagoa e João Alves declaram apoio a Zequinha: “sempre nos tratou com humanidade”

A pedido dos moradores, que querem a caravana do 11 em seus bairros, o candidato à reeleição Zequinha Lima e a vice Delcimar fizeram caminhada em duas localidades nessa quinta-feira 26. Foram recebidos com alegria pelos moradores dos bairros da Lagoa e João Alves, onde ouviram palavras de agradecimento e apoio.

O bairro da Lagoa é uma das áreas atingidas pelo Rio Juruá e sempre recebeu todo apoio da gestão de Zequinha para enfrentar esse período.

Os moradores receberam o candidato ao som dos hits da campanha do 11 e com bandeiras. Nas casas os cartazes com a imagem de Zequinha e Delcimar mostram o apoio de cada morador. Segundo Luma Martins, Zequinha é um prefeito humano, que sempre tratou a comunidade com amor e dedicação.

“Nós aqui da Lagoa estamos todos com Zequinha. Nos reunimos e decidimos apoiar quem é melhor para nossa cidade. O Zequinha foi diferenciado no tratamento com nossa comunidade na época da alagação. Ele sempre nos tratou com humanidade”, contou a moradora Luma Martins.

Para Francisca Façanha, o olhar de Zequinha Lima com a comunidade sempre foi de atenção e cuidado, principalmente no período que eles mais precisam.

“Nunca teve um prefeito como o Zequinha aqui para o bairro da Lagoa. Ele tem um tratamento muito bom com a gente. Pode passar em todas as casas aqui do bairro e perguntar , todos do trapiche da Lagoa estão com o Zequinha e não tem pra ninguém”, relatou a moradora Francisca Façanha.

Júnior Freitas também reside no bairro da Lagoa. Ele agradeceu a presença do candidato a reeleição na comunidade e destacou a importância de reconduzir Zequinha para a gestão municipal.

“Nós estamos apoiando aquilo que consideramos bom e queremos continuidade. É um prefeito que sempre nos apoio e esteve junto , principalmente no período da alagação”, falou o morador.

Zequinha agradeceu o carinho dos moradores e enfatizou o cuidado que sempre teve com a comunidade.

“Meu carinho a cada morador que nos recebeu tão bem. É sempre uma alegria ver de perto esse reconhecimento pelas ações que realizamos ao longo dos anos”, enfatizou o candidato.

Bairro João Alves

No bairro João Alves, a acolhida a Zequinha, Delcimar e a comitiva do 11, foi calorosa. “Eu gosto demais do Zequinha. Estou junto com ele porque ele foi um ótimo prefeito para nossa cidade, e nosso bairro quer ele novamente”, contou a moradora Marina do Amaral.

Sirley Souza contou que participa todos os dias da caminhada com muita alegria. “Faço questão de participar todos os dias caminhada do Zequinha, é tão animado, que a gente aproveita pra se exercitar com animação e mostrar que estamos com o melhor”, falou.

O candidato Zequinha Lima agradeceu a presença dos moradores e dos apoiadores na caminhada e aproveitou para convidar para a caminhada de sexta-feira, 27, que ocorrerá no Complexo Esportivo. “Muito obrigado por mais uma festa animada, da vitória, é a festa do 11. Amanhã vamos estar em outro bairro e sábado vai ser a maior carreata que Cruzeiro do Sul já viu. Estão todos convidados ”, falou o candidato.

Reuniões

Após a caminhada, Zequinha Lima seguiu para um grande encontro com os apoiadores do candidato a vereador Paulo Henrique, na Agrovila 2, na Vila Assis Brasil. No local, o candidato lembrou dos benefícios levados para comunidade durante seu mandato de prefeito, como distribuição de equipamentos agrícolas, reforma e entrega da unidade de saúde da localidade , exames sendo coletados na comunidade, entrega de estufas para produtores de hortaliças, dentre outros.

Logo depois, Zequinha seguiu agenda em uma grande reunião no Bairro Oscar Trovão, na casa do apoiador Gleidson, com o candidato a vereador Elter Nóbrega.