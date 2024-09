Acusado de matar sobrinho-neto de Marina Silva é preso no Acre

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, prenderam na manhã desta sexta-feira, 27, André de Oliveira da Silva, apontado como o principal suspeito de executar Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, sobrinho-neto da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, assassinado em fevereiro deste ano. A informação foi confirmada pela reportagem da TV 5.

Cauã teria sido atingido por ao menos três tiros após dois homens invadirem a casa onde ele morava, na Rua Baguari, no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. O suspeito será interrogado e, em seguida, serão realizados os devidos procedimentos legais.

Na época do crime, a ministra lamentou o ocorrido em uma postagem no ‘X’ (antigo Twitter): “Com imenso pesar e dor, recebo a notícia de que meu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva, de 19 anos, foi assassinado nesta terça-feira (6/2) em Rio Branco, no Acre. Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas, principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família”, disse.

A vítima estava no quarto quando a casa foi invadida por dois homens que foram até o cômodo e atiraram nele. Cauã morava com a tia, um primo e outros parentes na residência.