A campanha do Acre para salvar animais silvestres afetados pelos incêndios

A Secretaria do Meio Ambiente (Sema), em parceria com o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Universidade Federal do Acre (Ufac), está promovendo a campanha “SOS Fauna Silvestre”, para apoiar no cuidado de animais selvagens resgatados no estado, vítimas de incêndios florestais.

Entre os itens solicitados estão lençóis e toalhas (novos ou usados), mamadeiras de todos os tipos, bichinhos de pelúcia (novos ou usados), jornais e tapetes higiênicos. Esses materiais serão utilizados no cuidado diário dos animais, proporcionando conforto e suporte necessário durante o período de recuperação.

As doações podem ser entregues em diversos pontos de coleta no estado. Em Rio Branco, as contribuições podem ser feitas nos seguintes locais:

– Sede da Sema: Rua Benjamin Constant, nº 856, Centro;

– Sede do Ibama: Rua Veterano Manuel de Barros, nº 320, Jardim Nazle, Abraão Alab;

– Coordenação do curso de Medicina Veterinária da Ufac: BR-364, km 4, Distrito Industrial.

Já em Brasileia e Cruzeiro do Sul, as doações podem ser realizadas nas unidades Técnicas do Ibama, nos endereços:

– Cruzeiro do Sul: Rua Jaminauas, 1556, Centro;

– Brasileia: Avenida Geny Assis, nº 259, Centro.