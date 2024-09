VÍDEO: Motorista perde controle e atinge duas pessoas em cidade baiana; uma das vítimas está em estado grave

Um grave acidente foi registrado na Avenida Luís Viana, em Santo Antônio de Jesus, cidade baiana a 187 km de Salvador, por volta das 06h30 desta quinta-feira (26). O motorista estava conduzindo um veículo de modelo Hilux, quando atingiu duas pessoas que estavam se exercitando em uma academia ao ar livre.

De acordo com informações obtidas pelo BNews, uma das vítimas, que é idoso, foi encaminhada para o Hospital Regional com ferimentos, enquanto a outra vítima foi socorrida pela equipe do SAMU em estado grave.

Depois de 40 minutos de tentativas de reanimação no local, a vítima foi socorrida às pressas para o hospital. Entretanto, seu estado de saúde permanece crítico.

Segundo o site ‘Blog do Valente’, o motorista da Hilux, identificado como Manoel, afirmou que perdeu o controle do veículo por causa de um problema de saúde, tendo sofrido um desmaio enquanto dirigia. Outros dois carros foram envolvidos no acidente, um veículo do modelo SW4 e um Cross Fox.

Fonte: BNEWS