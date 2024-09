Governo oferta mais de 300 vagas em cursos profissionalizantes para empreendedores do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), oferta 330 vagas em nove cursos profissionalizantes, em Rio Branco. As inscrições podem ser feitas a partir da próxima semana, entre 1º e 22 de outubro, nas regionais dos bairros Sobral, Calafate, São Francisco, Estação Experimental e Seis de Agosto.

São ofertadas vagas para os cursos de gestão financeira, marketing digital, atendimento ao público, precificação e cabeleireiro. Também são ofertadas vagas para os cursos de corte e costura, colorimetria para profissionais de salões de beleza e barbearia, manicure e pedicure, e cursos de oratória.

Para realizar a inscrição, os interessados devem apresentar RG, CPF e comprovante de endereço em datas específicas na regional mais próxima. Os cursos devem iniciar na segunda quinzena de novembro, com carga horária que varia entre 20 e 240 horas.

Cerca de R$ 500 mil em recursos de emenda parlamentar da deputada federal Socorro Neri foram investidos para a capacitação de empreendedores de pequenos negócios. Segundo o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, o empreendedorismo necessita de apoio parlamentar para atender às necessidades dos pequenos empreendedores como qualificação, estrutura, financiamentos e acesso a crédito:

“A deputada Socorro Neri tem se mostrado parceira nesse contexto, destinando uma emenda para a qualificação técnica de empreendedores. Os recursos serão usados em cursos essenciais, tanto para iniciantes, como cabeleireiro, quanto para profissionais que desejam aprimorar suas habilidades, como colorimetria para quem já trabalha em salões e barbearias”, reforçou o secretário.

“Fomentar o empreendedorismo é investir no futuro do nosso estado, de modo que o recurso de 500 mil reais destinados pelo nosso mandato vai garantir que empreendedores de diferentes regiões tenham acesso a cursos de capacitação, oferecendo esse suporte necessário para que possam desenvolver seus negócios. Acredito que o fortalecimento dessas iniciativas é essencial para gerar novas oportunidades, promover o desenvolvimento econômico e, sobretudo, valorizar o talento e o trabalho do nosso povo”, destacou Socorro Neri.

“Nós consideramos fundamentais essas qualificações técnicas, pois elas possibilitam um aumento e melhoria na oferta dos serviços e um aumento também da demanda, visto que nós temos mais novidades no mercado. E nós também não podemos deixar de falar de um parceiro que é quem vai estar aplicando os cursos, que é o Ieptec, que estará trabalhando junto com a Sete na identificação do público e na aplicação da qualificação técnica”, acrescentou a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca