Governo entrega insumos a Marechal Thaumaturgo e Porto Walter para o enfrentamento da crise climática

Em meio às dificuldades causadas pela seca dos rios e pelas queimadas que afetam a região, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), realizou na terça-feira, 24, a entrega de 270 caixas de hipoclorito de sódio para as cidades de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. Foram destinadas 120 caixas para Porto Walter e 150 para Marechal Thaumaturgo, com o objetivo de garantir a qualidade da água para as comunidades ribeirinhas.

A ação faz parte do esforço do governo para mitigar os impactos da crise climática que afeta a saúde pública local. Entre os meses de agosto e o início de setembro, outros insumos já haviam sido enviados a municípios isolados, como Santa Rosa e Jordão.

Além da distribuição de hipocloritos, uma equipe técnica da Sesacre, liderada pela Secretaria Adjunta de Administração e o Departamento de Vigilância em Saúde, realizou uma inspeção nas unidades de Saúde das localidades. O objetivo foi avaliar as necessidades estruturais e logísticas, especialmente nas áreas de almoxarifado, farmácia e funcionamento geral, com foco no atendimento durante o período crítico da seca.

Durante a seca, as unidades de Saúde enfrentam um aumento nas demandas, devido à maior incidência de síndromes respiratórias e doenças diarreicas. O monitoramento de perto das necessidades é fundamental para garantir que as comunidades, especialmente as mais isoladas, recebam o atendimento necessário.

“Nossa principal intenção, como Secretaria Adjunta de Administração, é nos aproximarmos das gerências de todas as unidades de Saúde do Estado, considerando que temos muitos municípios isolados que enfrentam diversas dificuldades. Essa iniciativa fortalece a equipe, faz com que se sinta acolhida e valorizada, e resulta em uma saúde pública mais igualitária e de qualidade”, destacou Andrea Pelatti, secretária adjunta de Administração da Sesacre.

Essa ação demonstra o compromisso do governo em enfrentar os desafios trazidos pela crise climática e reforçar o cuidado com as populações vulneráveis e isoladas, especialmente no contexto de saúde pública.