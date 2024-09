Conheça Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo apontado como novo romance da cantora Anitta

Anitta assumiu o affair com Vinicius Souza durante a Semana de Moda de Paris | Bnews - Divulgação Reprodução/ Instagram

Anitta assumiu o affair com Vinicius Souza durante a Semana de Moda de Paris | Bnews - Divulgação Reprodução/ Instagram

Vinicius Souza se tornou um dos nomes mais comentados na web nesta quarta-feira (25), após acompanhar a cantora Anitta durante a Semana de Moda em Paris, na França, sendo apontado como novo affair da artista.

Jogador de futebol, o rapaz tem 25 anos e é natural de Padre Miguel, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele começou a carreira muito novo e já atuou em times como Flamengo, Cruzeiro e Lommel, da Bélgica, onde foi vendido por cerca de R$ 15,2 milhões.

Atualmente, ele atua pelo Sheffield United, onde jogará pelos próximos quatro anos. Vinicius também é pai de duas crianças: Maria Eduarda, de 1 ano, e Théo, de 3, frutos dos relacionamentos com a influenciadora Isabelle Michel e com a estudante de Direito Victoria Leonor, respectivamente.

Com mais de 312 mil seguidores no Instagram, o rapaz ficou conhecido na mídia em 2021, após uma polêmica com sua ex-mulher, a influenciadora Giulia Dantas. Na época, o atleta e a modelo terminaram o romance repentinamente após voltarem de uma viagem de lua de mel nas ilhas Maldivas.

Segundo boatos, ele e Anitta estão juntos há um tempo e trocaram carícias publicamente durante uma festa após o jogo da NFL, na Neo Química Arena, em São Paulo, onde a famosa fez um show no intervalo da partida.

Fonte: BNEWS