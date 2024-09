Após ausências, relação candidato/vaga do CNU é recalculada

Agência Brasil —

O candidato, Guilherme Oliveira, chega atrasado para realizar as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), na UERJ, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Versão em áudio

A ausência de pouco mais de 1 milhão de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) alterou a relação candidato/vaga. Os novos números foram divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

É possível conferir a nova relação candidato/vaga no site do MGI. Lá, estão disponíveis os dados separados por blocos temáticos e também por órgãos participantes do concurso.

Conforme já havia sido adiantado pela ministra Esther Dweck poucas horas após a realização das provas, o maior percentual de abstenção foi no nível médio, o bloco 8. Esse bloco tinha a maior relação candidato por vaga.

Vagas

Os oito blocos temáticos estão separados por área de atuação, para preenchimentos de 6.640 vagas em 21 órgãos federais, conforme a especialização ou formação do candidato.

O chamado Enem dos Concursos terá um modelo de seleção inédito, com formação de um banco de candidatos aprovados em lista de espera, para futuras convocações, o que aumentará as chances de convocações dos aprovados.

Com a iniciativa, cada um dos oito blocos terá um cadastro reserva com o dobro do número de vagas imediatas do respectivo bloco o que resultará em 13.280 pessoas no banco de candidatos aprovados.

Bloco 1: 1.454 candidatos em cadastro reserva;

Bloco 2: 1.194 candidatos em cadastro reserva;

Bloco 3: 1.060 candidatos em cadastro reserva;

Bloco 4: 1.942 candidatos em cadastro reserva;

Bloco 5: 2.032 candidatos em cadastro reserva;

Bloco 6: 718 candidatos em cadastro reserva;

Bloco 7: 3.496 candidatos em cadastro reserva;

Bloco 8: 1.384 candidatos em cadastro reserva.

Total: 13.280 pessoas em cadastro reserva