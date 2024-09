Ana Castela causa polêmica ao ‘puxar orelha’ de pais de crianças durante seu show; Veja o vídeo

Ana Castela reclamou com os pais durante a apresentação | Bnews - Divulgação Reprodução/ Instagram

Ana Castela deu o que falar na web após “puxar a orelha” de alguns pais de seus fãs mirins durante a apresentação em São José dos Campos, São Paulo. A cantora pediu que os responsáveis retirassem as crianças dos ombros, pois estava atrapalhando a visão dos outros fãs presentes no local.

“Gurizada, o pessoal que tá no ombro, se puder, ao invés de ser no ombro colocar aqui [no colo]. Eu entendo o lado da criançada mas eu também consigo entender o lado de quem tá atrás de vocês”, disse ela, recebendo diversos gritos de apoio da plateia.

O vídeo acabou viralizando e dividiu opiniões na web. “Eu não sei de onde esse povo acha que Ana Castela, com as letras NADA a ver com crianças, era cantora infantil kkkkkk cada uma viu”, disse uma internauta. “Foi a forma mais sutil de falar ‘meu show não é pra criança’, a pobi queria o público adulto”, afirmou outra.

