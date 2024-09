VÍDEO: Papagaio faz pedido inusitado para tutor: “Papai, vamos pedir…”

Um papagaio inteligente chamado Lolo mostrou que é mais parecido com os humanos do que o esperado, após fazer um pedido inusitado para o seu tutor.

No vídeo compartilhado no Instagram, o animal apareceu observando o celular do seu cuidador após o “almoço”. Escolhendo aquele momento como o perfeito para fazer um apelo inusitado. “Papai, vamos pedir um docinho? No afúdi (IFood)”, declarou o bichinho.

“Eu e quem mais?”, dizia a legenda do vídeo compartilhado por Karynne Honorato.

O registro viralizou e atingiu 14 milhões de visualizações e 571 mil curtidas. “No final, ele mesmo foi pedir no celular do pai dele”, “Só um docinho, poxa”, “Parece que emite voz de uma criança” e “Esse foi tão real, que parece ele mesmo falando”, declararam os internautas nos comentários.

Confira:

Fonte: BNEWS