VÍDEO: Atriz salva cadela de ataque de coiote

A atriz Brittany Furla viveu um momento assustador após um coiote invadir o quintal da sua casa em Woodland Hills, na Califórnia, EUA, e tentar levar a sua cadelinha de estimação chamada Neena, na terça-feira (24).

No registro compartilhado no Instagram da famosa e capturado por câmeras de segurança da residência, a cadelinha apareceu próxima à piscina quando o coiote a ataca e tenta levá-la. No entanto, Brittany impede a tentativa ao gritar pelo seu marido Tommy Lee, baterista do Mötley Crüe, que dispara em busca da cadela.

“Por favor, tenham muito cuidado com seus cães. Moro aqui há quatro anos e nunca vi um coiote e então hoje isso aconteceu”, desabafou a famosa na web.

Após o registro, a atriz informou que a cadelinha estava segura. “Eu escalei o muro e a tirei da boca do coiote. Graças a Deus ela é um pouco gorda e ele não conseguiu passar pelo muro com ela”, informou.

Confira:

Fonte: BNEWS