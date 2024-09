Turista flagra capivara escapando de ataque de onça-pintada no Pantanal. O registro foi feito por uma turista estrangeira há três semanas às margens do rio Cuiabá, em Poconé, em Mato Grosso. Nas imagens, a capivara consegue se desvencilhar do ataque do felino ao mergulhar nas águas do rio. No post de Vidya Manwani, autora das imagens, ela descreve a cena como uma das mais emocionantes que já presenciou.

Reprodução/vidyamanwani/Instagram Reprodução/jaguars_pantanaltours/Instagram