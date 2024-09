Os números que fazem do Acre o mais seguro da região Norte

O Acre foi novamente destaque como o estado mais seguro da região Norte do Brasil, segundo o Anuário 2024 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela MySide. Os dados, que são provenientes do Ministério da Saúde e do IBGE, revelam que o estado apresenta uma taxa de homicídios intencionais de 24,9 por 100 mil habitantes, um número ligeiramente inferior à média nacional, que é de 26.

O ranking coloca o Acre na décima posição entre os estados brasileiros mais seguros, atrás de Santa Catarina, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Piauí.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, é importante ressaltar que, no ano passado, o Acre já havia conquistado o título de estado mais seguro da região Norte.

“Nós, enquanto governo, estamos sempre atuando para construirmos um estado mais seguro para todos os acreanos, atuando com ações ostensivas, repressivas e no controle de nossas fronteiras. Essas ações têm levado a resultados como esses”, destacou.

A análise dos dados ao longo dos últimos cinco anos mostra uma redução significativa nas mortes violentas intencionais no Acre, cerca de 49,52%. Especificamente em relação aos homicídios, a redução alcançou 50% quando comparados os dados de 2018 com os de 2023.

Os primeiros oito meses de 2024 também trazem boas notícias, com uma diminuição de 27% no número de mortes violentas em comparação com o mesmo período de 2023. Embora janeiro tenha apresentado um padrão elevado, os meses subsequentes mostraram uma redução gradual e consistente, com uma impressionante diminuição de 63% quando se compara janeiro a agosto de 2024.

Acre foi novamente destaque como o estado mais seguro da região Norte do Brasil, segundo o Anuário 2024 de Cidades Mais Seguras do Brasil. Foto: Dhárcules Pinheiro/ Sejusp

“Esses dados refletem os esforços contínuos e as políticas de segurança pública implementadas no estado, reforçando a importância de um ambiente seguro para seus cidadãos. O Acre se destaca não apenas pela redução das taxas de criminalidade, mas também pelo compromisso em promover a segurança e o bem-estar da população”, disse o secretário.