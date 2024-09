É amplamente reconhecido que os partidos PROGRESSISTA, PL, União Brasil e MDB apresentam as candidaturas mais sólidas nestas eleições. No entanto, no total, 15 siglas, incluindo federações, estão concorrendo. A liderança do PP espera eleger até cinco vereadores, expectativa que também é compartilhada pelo PL, do candidato a prefeito Tião Bocalom. O MDB, pertencente a Marcus Alexandre, estima eleger pelo menos três parlamentares, o que seria um grande marco.

Os outros partidos também estão se esforçando para eleger entre um e três vereadores. O grupo político identificado como esquerda, composto por Federações PT, PC do B, PV, Rede e P-Sol, trabalha arduamente para eleger dois representantes. Além do PRD, Solidariedade e Agir que pode emplacar um.

Os partidos Republicanos, PSDB/Cidadania, PSB (Jenilson Leite), NOVO (Emerson Jarude) e outros estão em luta para conseguir um lugar na Câmara. Os grandes obstáculos para os partidos maiores são os coeficientes eleitoral e partidário.

Por exemplo, mesmo um vereador com mais de três mil votos pode perder para um com dois mil, pois para o legislativo é proporcional, não majoritário. A previsão é de que tenhamos candidatos com mais de cinco mil votos nestas eleições. Restam apenas 12 dias para as eleições, quando todas as incertezas serão esclarecidas.

“Nenhum vencedor acredita no acaso”. (Nietzsche)

. O eleitor está cansado de alguns políticos, mentiram tanto em eleições passadas que nem mesmo o dinheiro ajuda.

. Candidato a prefeito pegar dinheiro emprestado com agiota para gastar na campanha contando que vai pagar depois da eleição com dinheiro público é um investimento de alto risco.

. É ou não é, Macunaíma?!

. Apenas a prefeitura de Sena Madureira ainda não tinha fornecido as informações básicas para a CGU sobre as emendas PIX.

. A partir de agora, segundo uma fonte da CGU, é que vai iniciar a análise das informações fornecidas por prefeitos e prefeitas.

. Nota por nota/empenho por empenho/ sonho por sonho

. Quem andou aumentando muito o patrimônio enquanto esteve à frente de cargos públicos já está sendo investigado, dizem eles.

. Eles quem?

. O grande irmão; aquele que vê tudo, sabe tudo e controla tudo.

. O presidente da Coréia do Norte?

. Ele mesmo, o Kim Jong-un, o líder supremo.

. Macunaíma perguntando por que o MP não investiga a transferência e aplicação das emendas PIX ou outras quaisquer?

. Porque não é da esfera de competência; teria que ser o MPF, mas já tem a CGU que faz o trabalho.

. Cada qual no seu quadrado, entende?!

. “Mais ou menos”!

. “E o TCE…”?

. Vamos mudar de conversa, rapaz, tá perguntando mais do que filho de padre!

. O professor Minoru faz jus a fama de ser uma pessoa ética…

. Por quê?

. Se afastou da Fundação Elias Mansour e entrou na campanha da esposa, professora Dagmar Kimpara.

. Você se afastaria, Macunaíma?!

. Não, ficaria mais próximo dos cargos comissionados e funcionários.

. Ao menos, diz a verdade!

. A Gabriela Câmara é candidata a vereadora ou a prefeita?

. A vereadora, por quê?

. Nada, companheiro!

. O ex-vereador Raimundo Vaz esteve ontem na Estação Experimental fazendo campanha para a filha, Lana Vaz (PSDB).

. Grande Raimundo!!!

. O ex-vereador Chicão Brígido foi peitar o médico Fábio Rueda sobre recursos de campanha foi rifado pelo partido; decidiu apoiar o candidato Ayache.

. Depois da eleição, Chicão quer dar entrevistas e contar detalhes da história de o porquê de ter sido rifado em sua candidatura.

. Elzinha Mendonça (PP) e Joabe Lira (União Brasil) podem passar da casa dos cinco mil votos… é o que dizem.

. Bom dia!